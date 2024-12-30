В Sniper Elite: Resistance будет антипиратская защита Denuvo

На этой неделе разработчики шутера Sniper Elite: Resistance из студии Rebellion обновили страницу игры в Steam. Теперь в цифровом магазине появилась отметка, что тайтл получит поддержку антипиратской защиты Denuvo.

Фото: Valve

Геймеры недолюбливают Denuvo, поскольку в большинстве случаев она сильно бьёт по производительности игр и чрезмерно нагружает ПК.

В Steam уже открылись предзаказы Sniper Elite: Resistance: так, в Турции стартовое издание стоит $ 22,9 (около 2,4 тысячи рублей), а самое престижное — $ 36,9 (4 тысячи рублей). В российском регионе Steam игра недоступна.

Релиз Sniper Elite: Resistance состоится 30 января 2025 года на ПК и консолях — PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series.