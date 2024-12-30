В Epic Games Store раздают шутер Redacted по вселенной The Callisto Protocol

30 декабря в цифровом магазине Epic Games Store стартовала раздача шутер Redacted по вселенной The Callisto Protocol. Забрать игру себе на аккаунт в течение суток смогут все геймеры, включая владельцев российских аккаунтов.

Фото: Epic Games

Redacted представляет собой динамичный шутер с видом сверху. В спин-оффе геймеры возьмут на себя роль рядового охранника, который становится свидетелем вспышки эпидемии неизвестного вируса в тюрьме «Блэк Айрон». Теперь герою необходимо прорваться сквозь толпы монстров, сесть в последнюю спасательную капсулу и покинуть комплекс.

Ежедневная раздача будет проходить до конца года. Ближе к концу месяца магазин продлит раздачу последнего проекта на неделю, которая завершится в начале января.