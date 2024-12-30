Базовый iPhone 17 впервые получит дисплей с частотой 120 Гц — инсайдер

Компания Apple готовит важное изменение в линейке своих смартфонов — будущий iPhone 17 впервые получит дисплей с частотой обновления выше 60 Гц. Об этом сообщает издание MacRumors со ссылкой на китайского инсайдера под ником Digital Chat Station.

По его данным, базовый iPhone 17 оснастят дисплеем формата LTPO, который поддерживает частоту обновления 90-120 Гц. Ранее основные модели смартфонов Apple получали стандартные экраны, которые работали только при частоте 60 Гц, а Pro-модели оснащали более продвинутыми дисплеями.

Анонс iPhone 17 должен состояться в сентябре 2025 года, где станут известны все детали новой серии смартфонов. Ожидается, что во время ивента Apple представит более тонкий iPhone 17 Air, который также сможет похвастаться дисплеем с повышенной частотой обновления.