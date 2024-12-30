Анонсированы три топ-турнира по CS2 от FISSURE на 2026 год

Турнирный оператор FISSURE объявил расписание топ-турниров FISSURE PLAYGROUND по Counter-Strike 2 на 2026 год.

В 2026 году организаторы соревнований проведут три LAN-чемпионата по CS2. Эти ивенты станут продолжением серии турниров FISSURE PLAYGROUND, которая будет запущена в 2025 году.

Расписание турниров FISSURE PLAYGROUND по CS2 на 2026 год:

21-26 апреля — FISSURE PLAYGROUND 3;

13-19 июля — FISSURE PLAYGROUND 4;

7-13 сентября — FISSURE PLAYGROUND 5.

Что касается мест проведения соревнований, они пока неизвестны. Это же касается призового фонда и участников данных турниров.

В 2024 году FISSURE провела два тир-1 ивента BetBoom Dacha по CS2 в Белграде, Сербия.