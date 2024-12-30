Джейсон Момоа вернётся в киновселенную DC — он сыграет суперзлодея Лобо

Актёр Джейсон Момоа объявил о возращении в киновселенную DC. Звезда «Аквамена» сыграет антигероя Лобо, инопланетянина с планеты Кзарния, опасного наёмника и охотника за головами. Об этом артист объявил в соцсетях.

Момоа отметил, что всегда думал о воплощении этого персонажа и ему нужно было лишь дождаться звонка от продюсеров DC и главы киновселенной Джеймса Ганна.

Что ж, Лобо был… Я коллекционировал комиксы и сейчас этим не занимаюсь, но он всегда был моим любимым героем, и я всегда хотел играть Лобо, потому что я такой: «Привет?» Это идеальная роль». Я всегда думал, что, если они [продюсеры DC] позвонят и попросят меня сыграть Лобо, то, чёрт возьми, да! И они позвонили мне.

Лобо в комиксах DC Фото: DC

Впервые Джейсон Момоа появится в роли Лобо в фильме «Супергёрл», главную роль в которой сыграет звезда «Дома дракона» Милли Олкок. Премьера ленты состоится 26 июня 2026 года — примерно через год после старта киновселенной в лице «Супермена» Джеймса Ганна.