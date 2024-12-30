Божидар bzm Богданов укомплектовал состав Tundra Esports по «Доте»

Европейский клуб Tundra Esports представил пятого игрока состава по Dota 2. Анонс состоялся в социальных сетях киберспортивной организации.

Новым мидером команды стал болгарский киберспортсмен Божидар bzm Богданов, ранее выступавший на второй позиции в ростере OG. В «тундре» он заменил Артёма Lorenof Мельника, который перешёл в Chimera Esports Никиты Daxak Кузьмина.

Состав Tundra Esports по «Доте»:

Егор Nightfall Григоренко;

Божидар bzm Богданов;

Нета 33 Шапира;

Мартин Saksa Саздов;

Мэтью Whitemon Филмон;

Дэвид MoonMeander Таг (тренер).

Слухи о том, что Божидар станет игроком Tundra Esports, появились ещё осенью. Однако в течение трёх месяцев европейский коллектив выступал с Лоренфом на миде.