Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Божидар bzm Богданов укомплектовал состав Tundra Esports по «Доте»

Божидар bzm Богданов укомплектовал состав Tundra Esports по «Доте»
Комментарии

Европейский клуб Tundra Esports представил пятого игрока состава по Dota 2. Анонс состоялся в социальных сетях киберспортивной организации.

Новым мидером команды стал болгарский киберспортсмен Божидар bzm Богданов, ранее выступавший на второй позиции в ростере OG. В «тундре» он заменил Артёма Lorenof Мельника, который перешёл в Chimera Esports Никиты Daxak Кузьмина.

Состав Tundra Esports по «Доте»:

  • Егор Nightfall Григоренко;
  • Божидар bzm Богданов;
  • Нета 33 Шапира;
  • Мартин Saksa Саздов;
  • Мэтью Whitemon Филмон;
  • Дэвид MoonMeander Таг (тренер).

Слухи о том, что Божидар станет игроком Tundra Esports, появились ещё осенью. Однако в течение трёх месяцев европейский коллектив выступал с Лоренфом на миде.

Материалы по теме
Дахак и Лореноф вошли в состав Chimera по «Доте»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android