Божидар bzm Богданов укомплектовал состав Tundra Esports по «Доте»
Европейский клуб Tundra Esports представил пятого игрока состава по Dota 2. Анонс состоялся в социальных сетях киберспортивной организации.
Новым мидером команды стал болгарский киберспортсмен Божидар bzm Богданов, ранее выступавший на второй позиции в ростере OG. В «тундре» он заменил Артёма Lorenof Мельника, который перешёл в Chimera Esports Никиты Daxak Кузьмина.
Состав Tundra Esports по «Доте»:
- Егор Nightfall Григоренко;
- Божидар bzm Богданов;
- Нета 33 Шапира;
- Мартин Saksa Саздов;
- Мэтью Whitemon Филмон;
- Дэвид MoonMeander Таг (тренер).
Слухи о том, что Божидар станет игроком Tundra Esports, появились ещё осенью. Однако в течение трёх месяцев европейский коллектив выступал с Лоренфом на миде.
Материалы по теме
Комментарии