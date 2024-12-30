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Россиянин занял второе место на топ-турнире по Warcraft 3

Россиянин занял второе место на топ-турнире по Warcraft 3
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Завершился онлайн-турнир Don't Force Me Cup — 2024 Finals по игре Warcraft 3: Reforged, организованный китайским киберспортсменом Сюем Fortitude Юйсин.

В финале соревнования про-игрок Fortitude из Китая, организовавший данный ивент, столкнулся с российским киберспортсменом Дмитрием Happy Костиным. Решающая серия завершилась со счётом 4:2 в пользу китайца.

Результаты DFMC 2024 по WC3:

  • Первое место: Fortitude (Китай) — $ 13,7 тыс.;
  • Второе место: Happy (Россия) — $ 4,1 тыс.;
  • Третье место: ColorFul (Китай) — $ 2 тыс.;
  • Четвёртое место: Infi (Китай) — $ 1,4 тыс.;
  • 5-6-е место: Starbuck (Словения), Life (Китай) — $ 685;
  • 7-8-е место: Lyn (Южная Корея), Kaho (Китай) — $ 411;
  • 9-12-е место: FoCuS (Южная Корея), Moon (Южная Корея), LabyRinth (Южная Корея), Fly100% (Китай) — $ 137;
  • 13-15-е место: eer0 (Китай), Soin (Южная Корея), LawLiet (Южная Корея) — $ 137;
  • 16-е место: Sok (Южная Корея) — дисквалифицирован.

Турнир DFMC 2024 по WC3 прошёл в онлайн-формате с 22 по 29 декабря. В рамках ивента 16 игроков разыграли 178 тыс. юаней.

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