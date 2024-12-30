Состав HEROIC по «Доте» лишился игрока

Клуб HEROIC объявил об изменениях в составе по Dota 2. Анонс состоялся в социальных сетях киберспортивной организации.

По словам представителей HEROIC, у оффлейнера команды Седрика Davai Lama Декмина подошёл к концу контракт с организацией, в связи с чем он перешёл в статус свободного агента. Кто заменит бельгийского киберспортсмена в ростере, пока неизвестно.

Состав HEROIC по «Доте» на данный момент:

Жоао 4nalog Габриэль Джаннини;

Элвис Scofield Де ла Круз Пенья;

Матеус KJ Сантос Джунгли Диниз;

Игор kaffs Фуртадо Гимарайнш Эстевао (тренер).

Ранее из состава HEROIC был исключён Дэвид Parker Нихо Флорес. Его место в команде временно занял Юма Yuma Ланглет.