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Состав HEROIC по «Доте» лишился игрока

Состав HEROIC по «Доте» лишился игрока
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Клуб HEROIC объявил об изменениях в составе по Dota 2. Анонс состоялся в социальных сетях киберспортивной организации.

По словам представителей HEROIC, у оффлейнера команды Седрика Davai Lama Декмина подошёл к концу контракт с организацией, в связи с чем он перешёл в статус свободного агента. Кто заменит бельгийского киберспортсмена в ростере, пока неизвестно.

Состав HEROIC по «Доте» на данный момент:

  • Жоао 4nalog Габриэль Джаннини;
  • Элвис Scofield Де ла Круз Пенья;
  • Матеус KJ Сантос Джунгли Диниз;
  • Игор kaffs Фуртадо Гимарайнш Эстевао (тренер).

Ранее из состава HEROIC был исключён Дэвид Parker Нихо Флорес. Его место в команде временно занял Юма Yuma Ланглет.

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