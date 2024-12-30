Российская Insilio стала чемпионом BB Rise of Legends S4 по MLBB

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Завершился онлайн-турнир BetBoom Rise of Legends Season 4 по игре Mobile Legends: Bang Bang с призовым фондом $ 20 тыс.

По итогам напряжённого противостояния в гранд-финале российская Insilio стала чемпионом, обыграв состав Winter Arc со счётом 4:3.

Результаты BB RoL S4 по MLBB:

Первое место: Insilio (Россия) — $ 8 тыс.;

Второе место: Winter Arc (Россия) — $ 5 тыс.;

Третье место: FORZE Esports (Россия) — $ 3 тыс.;

Четвёртое место: Verso Time (Россия) — $ 2 тыс.;

5-6-е место: Ilove team (Россия), Teiko (Россия) — $ 500;

7-8-е место: Dark Phoenix (Россия), Violet Garden (Россия);

9-10-е место: Victory Song Gamers (Россия), Hype (Россия).

Онлайн-ивент BB RoL S4 по MLBB прошёл в онлайн-формате с 19 по 29 декабря. В рамках соревнования 10 команд разыграли призовой фонд в размере $ 20 тыс.