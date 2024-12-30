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Esports World Cup 2026 по Counter-Strike 2 даты проведения

В 2026 году в Саудовской Аравии пройдёт Кубок мира по Counter-Strike 2
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Организаторы киберспортивного фестиваля Esports World Cup объявили о проведении топ-турнира по Counter-Strike 2 в 2026 году.

Представители EWC подтвердили, что в 2026 году состоится чемпионат мира по CS2. Ивент пройдёт в период с 10 по 23 августа. Даты включают в себя не только игровые дни, но и медиадни с перелётами.

По словам организаторов соревнований в Саудовской Аравии, решение об анонсе турнира в 2026 году было принято в связи с необходимостью обеспечить стабильность и возможность планирования для участников.

В 2024 году в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, впервые прошёл международный чемпионат EWC по CS2 с призовым фондом $ 1 млн.

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