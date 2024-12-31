Стартовал мультсериал «Киберслав» про Русь в мире киберпанка

31 декабря состоялась премьера мультсериала «Киберслав» — российского аниме про Русь в мире киберпанка. Для просмотра доступен первый эпизод, его можно посмотреть на «Кинопоиске». Продолжительность пилота составляет 25 минут.

Видео доступно на YouTube-канале Кинопоиск Премьеры. Права на видео принадлежат «Кинопоиску».

«Киберслав» рассказывает историю Киберслава, богатыря при киберкнязе и лучшем охотнике на нечисть. Но уважения он за это не получает, потому что он — полукровка, и вместо руки у него страшная демонская лапа. И тем не менее только он способен раскрыть страшное преступление и выяснить, кто покусился на княжескую семью.

Всего в первый сезон войдёт восемь эпизодов — дата выхода остальных серий пока неизвестна.