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Аниме Киберслав от Кинопоиска вышло 31 декабря — где смотреть, сколько серий в сезоне, длительность, трейлер

Стартовал мультсериал «Киберслав» про Русь в мире киберпанка
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31 декабря состоялась премьера мультсериала «Киберслав» — российского аниме про Русь в мире киберпанка. Для просмотра доступен первый эпизод, его можно посмотреть на «Кинопоиске». Продолжительность пилота составляет 25 минут.

Видео доступно на YouTube-канале Кинопоиск Премьеры. Права на видео принадлежат «Кинопоиску».

«Киберслав» рассказывает историю Киберслава, богатыря при киберкнязе и лучшем охотнике на нечисть. Но уважения он за это не получает, потому что он — полукровка, и вместо руки у него страшная демонская лапа. И тем не менее только он способен раскрыть страшное преступление и выяснить, кто покусился на княжескую семью.

Всего в первый сезон войдёт восемь эпизодов — дата выхода остальных серий пока неизвестна.

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