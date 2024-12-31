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Фильм «Злая: Сказка о ведьме Запада» вышел онлайн

Фильм «Злая: Сказка о ведьме Запада» вышел онлайн
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31 декабря состоялся цифровой релиз фильма «Злая: Сказка о ведьме Запада». Ленту можно посмотреть на Amazon Prime, в iTunes и других стримингах с русскими субтитрами.

Таким образом, мюзикл добрался до онлайн-сервисов спустя чуть больше месяца после выхода в кинотеатрах — премьера состоялась 20 ноября. За этот срок фильм собрал около $ 635 млн, став одним из самых кассовых фильмов в истории жанра.

«Злая: Сказка о ведьме Запада» адаптирует книгу «Волшебник страны Оз» и рассказывает историю соперничества двух ведьм: злой Эльфабы и доброй Глинды. Фильм получил высокие оценки от критиков и зрителей, которые называют ленту образцовым мюзиклом. Главные роли в проекте сыграли Синтия Эриво («Чужак») и певица Ариана Гранде («Не смотрите наверх»).

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