Фильм «Злая: Сказка о ведьме Запада» вышел онлайн

31 декабря состоялся цифровой релиз фильма «Злая: Сказка о ведьме Запада». Ленту можно посмотреть на Amazon Prime, в iTunes и других стримингах с русскими субтитрами.

Таким образом, мюзикл добрался до онлайн-сервисов спустя чуть больше месяца после выхода в кинотеатрах — премьера состоялась 20 ноября. За этот срок фильм собрал около $ 635 млн, став одним из самых кассовых фильмов в истории жанра.

«Злая: Сказка о ведьме Запада» адаптирует книгу «Волшебник страны Оз» и рассказывает историю соперничества двух ведьм: злой Эльфабы и доброй Глинды. Фильм получил высокие оценки от критиков и зрителей, которые называют ленту образцовым мюзиклом. Главные роли в проекте сыграли Синтия Эриво («Чужак») и певица Ариана Гранде («Не смотрите наверх»).