Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Анджелина Джоли и Брэд Питт достигли соглашения о разводе спустя восемь лет

Анджелина Джоли и Брэд Питт достигли соглашения о разводе спустя восемь лет
Аудио-версия:
Комментарии

Голливудские актёры Брэд Питт и Анджелина Джоли достигли соглашения о разводе после восьми лет юридических споров. Информация об этом впервые появилась в издании People, после чего её подтвердили представители Джоли.

Как заявил адвокат актрисы Джеймс Саймон, она очень рада, что процесс развода наконец завершён.

Более восьми лет назад Анджелина подала на развод с мистером Питтом. Она и дети оставили всё имущество, которое они делили с мистером Питтом, и с тех пор она сосредоточилась на обретении мира и исцелении своей семьи. Это лишь часть длительного процесса, который начался восемь лет назад. Честно говоря, Анджелина измотана, но она рада, что эта часть процесса завершена.

Анджелина Джоли подала на развод в 2016 году, обвинив Брэда Питта в жестоком обращении с собой и с детьми. На момент расставания у пары было шестеро детей, сейчас несовершеннолетними остаются лишь 16-летние близнецы Нокс и Вивьен.

Материалы по теме
В каком порядке смотреть «Гарри Поттер»
В каком порядке смотреть «Гарри Поттер»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android