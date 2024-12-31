Анджелина Джоли и Брэд Питт достигли соглашения о разводе спустя восемь лет

Голливудские актёры Брэд Питт и Анджелина Джоли достигли соглашения о разводе после восьми лет юридических споров. Информация об этом впервые появилась в издании People, после чего её подтвердили представители Джоли.

Как заявил адвокат актрисы Джеймс Саймон, она очень рада, что процесс развода наконец завершён.

Более восьми лет назад Анджелина подала на развод с мистером Питтом. Она и дети оставили всё имущество, которое они делили с мистером Питтом, и с тех пор она сосредоточилась на обретении мира и исцелении своей семьи. Это лишь часть длительного процесса, который начался восемь лет назад. Честно говоря, Анджелина измотана, но она рада, что эта часть процесса завершена.

Анджелина Джоли подала на развод в 2016 году, обвинив Брэда Питта в жестоком обращении с собой и с детьми. На момент расставания у пары было шестеро детей, сейчас несовершеннолетними остаются лишь 16-летние близнецы Нокс и Вивьен.