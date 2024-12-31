«Я играю героев, а не уродов»: Александру Невскому не понравился фильм «Анора»

Фильм «Анора» уже стал одним из главным событий 2024 года. Американский фильм Шона Бэйкера о стриптизёрше из Нью-Йорка, которая вышла замуж за молодого сына российского олигарха, завоевал главный приз Каннского кинофестиваля и сейчас числится одним из главных фаворитов на Оскаре-2025.

Однако картина понравилась не всем. Российский актёр и продюсер Александр Невский заявил, что не разделяет восторгов по поводу ленты. Звезде «Нападения на Рио-Браво» не понравилось, что русские персонажи в «Аноре» изображены в негативном ключе — от молодого Ивана до его грубых родителей-олигархов. Невский отметил, что он всегда стремился разрушить стереотипы о россиянах, поэтому он играет в фильмах исключительно героев.

Я не разделяю восторга по поводу картины «Анора», в которой ВСЕ «русские» персонажи — проститутки, недоросли, отморозки, негодяи и жлобы, даже если у кого-то из них и слегка «добрая душа». Моей целью всегда было ломать стереотипы, поэтому я играл и играю героев, а не уродов.

В комментариях под постом актёра в соцсетях пользователи в основном не согласились с позицией Невского. По мнению зрителей, в «Аноре» изначально показана избалованная русская семья, по которой нельзя делать выводы о представителях всей нации.