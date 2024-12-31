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Nightfall исключён из активного состава Tundra Esports по «Доте»

Nightfall исключён из активного состава Tundra Esports по «Доте»
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Европейский клуб Tundra Esports объявил об изменениях в составе по Dota 2. Анонс состоялся в социальных сетях киберспортивной организации.

Российский киберспортсмен Егор Nightfall Григоренко был переведён в запас Tundra Esports. Кто заменит россиянина на первой позиции, пока официально неизвестно, однако, по слухам, к «тундре» может присоединиться известный про-игрок Антон dyrachyo Шкредов, ранее выступавший за чемпионскую Gaimin Gladiators.

Возможный состав Tundra Esports по «Доте»:

  • Антон dyrachyo Шкредов (?);
  • Божидар bzm Богданов;
  • Нета 33 Шапира;
  • Мартин Saksa Саздов;
  • Мэтью Whitemon Филмон;
  • Дэвид MoonMeander Тан (тренер).

Найтфолл присоединился к Tundra Esports в октябре 2024 года. Вместе с ним команда выступила на четырёх топ-турнирах, дважды дойдя до гранд-финала.

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