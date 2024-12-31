Nightfall исключён из активного состава Tundra Esports по «Доте»

Европейский клуб Tundra Esports объявил об изменениях в составе по Dota 2. Анонс состоялся в социальных сетях киберспортивной организации.

Российский киберспортсмен Егор Nightfall Григоренко был переведён в запас Tundra Esports. Кто заменит россиянина на первой позиции, пока официально неизвестно, однако, по слухам, к «тундре» может присоединиться известный про-игрок Антон dyrachyo Шкредов, ранее выступавший за чемпионскую Gaimin Gladiators.

Возможный состав Tundra Esports по «Доте»:

Антон dyrachyo Шкредов (?);

Божидар bzm Богданов;

Нета 33 Шапира;

Мартин Saksa Саздов;

Мэтью Whitemon Филмон;

Дэвид MoonMeander Тан (тренер).

Найтфолл присоединился к Tundra Esports в октябре 2024 года. Вместе с ним команда выступила на четырёх топ-турнирах, дважды дойдя до гранд-финала.