Nightfall исключён из активного состава Tundra Esports по «Доте»
Европейский клуб Tundra Esports объявил об изменениях в составе по Dota 2. Анонс состоялся в социальных сетях киберспортивной организации.
Российский киберспортсмен Егор Nightfall Григоренко был переведён в запас Tundra Esports. Кто заменит россиянина на первой позиции, пока официально неизвестно, однако, по слухам, к «тундре» может присоединиться известный про-игрок Антон dyrachyo Шкредов, ранее выступавший за чемпионскую Gaimin Gladiators.
Возможный состав Tundra Esports по «Доте»:
- Антон dyrachyo Шкредов (?);
- Божидар bzm Богданов;
- Нета 33 Шапира;
- Мартин Saksa Саздов;
- Мэтью Whitemon Филмон;
- Дэвид MoonMeander Тан (тренер).
Найтфолл присоединился к Tundra Esports в октябре 2024 года. Вместе с ним команда выступила на четырёх топ-турнирах, дважды дойдя до гранд-финала.
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