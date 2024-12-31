Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Главные новинки на Окко в 2025: Волшебный участок 2, Лихие 2, Урок, Аутсорс, Открытый брак и другие

Okko представил трейлер с главными фильмами и сериалами в 2025 году
Комментарии

Онлайн-кинотеатр Okko представил трейлер главных новинок 2025 года. В трёхминутном ролике зрителям показали, чего ждать от сервиса в ближайшие 12 месяцев.

Видео доступно на в группе «Онлайн-кинотеатр Okko» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Okko.

Так, оригинальными проектами в 2025 году в Okko станут сериалы «Министерство Всего Хорошего» и «Охотники за призраком». Зрителей также ждут вторые сезоны сериалов «Волшебный участок», «Лихие» и «Открытый брак».

В списке новых проектов значатся «Аутсорс» c Иваном Янковским, «Урок» c Юрой Борисовым и Даниилом Воробьёвым, а также «Улица Шекспира» с Дмитрием Чеботарёвым и другие оригинальные фильмы и сериалы.

Материалы по теме
Самые ожидаемые аниме 2025 года: голосуйте за своих фаворитов
Рейтинг
Самые ожидаемые аниме 2025 года: голосуйте за своих фаворитов
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android