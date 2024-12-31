Okko представил трейлер с главными фильмами и сериалами в 2025 году

Онлайн-кинотеатр Okko представил трейлер главных новинок 2025 года. В трёхминутном ролике зрителям показали, чего ждать от сервиса в ближайшие 12 месяцев.

Видео доступно на в группе «Онлайн-кинотеатр Okko» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Okko.

Так, оригинальными проектами в 2025 году в Okko станут сериалы «Министерство Всего Хорошего» и «Охотники за призраком». Зрителей также ждут вторые сезоны сериалов «Волшебный участок», «Лихие» и «Открытый брак».

В списке новых проектов значатся «Аутсорс» c Иваном Янковским, «Урок» c Юрой Борисовым и Даниилом Воробьёвым, а также «Улица Шекспира» с Дмитрием Чеботарёвым и другие оригинальные фильмы и сериалы.