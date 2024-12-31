Иван Ургант стал гостем YouTube-канала «Плюшки» в передаче «Опять не Гальцев»

31 декабря на YouTube-канале «Плюшки» состоялась премьера новогоднего выпуска шоу под названием «Опять не Гальцев». Гостем программы стал телеведущий Иван Ургант, известный по передачам «Вечерний Ургант» и «Смак».

Видео доступно на YouTube-канале «Плюшки». Права на видео принадлежат каналу «Плюшки».

На протяжении 36 минут ведущий Богдан Лисевский задаёт Ивану Урганту самые разные вопросы: от причин закрытия «Смака» до ухода из кинофраншизы «Ёлки». По традиции передачи, оба гостя обсуждают даже самые провокационные и глупые темы, сохраняя абсолютно непринуждённый вид.

Это первое появление Ивана Урганта на публике после отмены проката фильма «Во сне ты горько плакал», который должен был выйти в кинотеатрах России.