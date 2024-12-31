Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Иван Ургант стал гостем YouTube-канала «Плюшки» в передаче «Опять не Гальцев»

Иван Ургант стал гостем YouTube-канала «Плюшки» в передаче «Опять не Гальцев»
Комментарии

31 декабря на YouTube-канале «Плюшки» состоялась премьера новогоднего выпуска шоу под названием «Опять не Гальцев». Гостем программы стал телеведущий Иван Ургант, известный по передачам «Вечерний Ургант» и «Смак».

Видео доступно на YouTube-канале «Плюшки». Права на видео принадлежат каналу «Плюшки».

На протяжении 36 минут ведущий Богдан Лисевский задаёт Ивану Урганту самые разные вопросы: от причин закрытия «Смака» до ухода из кинофраншизы «Ёлки». По традиции передачи, оба гостя обсуждают даже самые провокационные и глупые темы, сохраняя абсолютно непринуждённый вид.

Это первое появление Ивана Урганта на публике после отмены проката фильма «Во сне ты горько плакал», который должен был выйти в кинотеатрах России.

Материалы по теме
Минкульт отказался выпускать фильм «Во сне ты горько плакал» с Иваном Ургантом в России
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android