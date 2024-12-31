В Сети появилось новогоднее обращение Владимира Путина — 2025

Президент России Владимир Путин выступил с традиционным новогодним обращением к гражданам страны в честь уходящего 2024 года. Первыми обращение увидели жители Камчатского края, у которых уже наступил 2025 год.

Видео доступно во VK-группе «Реальное время». Права на видео принадлежат «России 1».

Президент выразил благодарность россиянам за единство и поддержку, особо отметив вклад членов общества в судьбу России и благополучие граждан. Он подчеркнул важность сохранения традиционных ценностей, любви к родине и укрепления семейных отношений.

В конце своего обращения президент пожелал всем россиянам здоровья, счастья и благополучия в новом 2025 году, выразив уверенность в том, что совместными усилиями страна сможет преодолеть любые трудности и добьётся новых успехов.