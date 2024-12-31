Расписание выхода второго сезона аниме «Поднятие уровня в одиночку»
Уже 4 января состоится премьера второго сезона аниме «Поднятие уровня в одиночку». События шоу разворачиваются в альтернативной вселенной, где Земля граничит с потусторонним миром, кишащим монстрами. Сюжет второго сезона продолжит историю охотника Сон Джин-у, который внезапно обнаруживает у себя особую силу.
В продолжение войдёт 13 эпизодов — они будут выходить еженедельно по субботам в онлайн-сервисе Crunchyroll. Финал второго сезона состоится 29 марта.
Расписание выхода второго сезона аниме-сериала «Поднятие уровня в одиночку»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|4 января
|2-я серия
|11 января
|3-я серия
|18 января
|4-я серия
|25 января
|5-я серия
|1 февраля
|6-я серия
|8 февраля
|7-я серия
|15 февраля
|8-я серия
|22 февраля
|9-я серия
|1 марта
|10-я серия
|8 марта
|11-я серия
|15 марта
|12-я серия
|22 марта
|13-я серия
|29 марта
Комментарии