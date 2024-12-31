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Аниме Поднятие уровня в одиночку, 2-й сезон: дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода второго сезона аниме «Поднятие уровня в одиночку»
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Уже 4 января состоится премьера второго сезона аниме «Поднятие уровня в одиночку». События шоу разворачиваются в альтернативной вселенной, где Земля граничит с потусторонним миром, кишащим монстрами. Сюжет второго сезона продолжит историю охотника Сон Джин-у, который внезапно обнаруживает у себя особую силу.

В продолжение войдёт 13 эпизодов — они будут выходить еженедельно по субботам в онлайн-сервисе Crunchyroll. Финал второго сезона состоится 29 марта.

Расписание выхода второго сезона аниме-сериала «Поднятие уровня в одиночку»

ЭпизодДата выхода
1-я серия4 января
2-я серия11 января
3-я серия18 января
4-я серия25 января
5-я серия1 февраля
6-я серия8 февраля
7-я серия15 февраля
8-я серия22 февраля
9-я серия1 марта
10-я серия8 марта
11-я серия15 марта
12-я серия22 марта
13-я серия29 марта
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