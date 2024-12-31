Расписание выхода второго сезона аниме «Поднятие уровня в одиночку»

Уже 4 января состоится премьера второго сезона аниме «Поднятие уровня в одиночку». События шоу разворачиваются в альтернативной вселенной, где Земля граничит с потусторонним миром, кишащим монстрами. Сюжет второго сезона продолжит историю охотника Сон Джин-у, который внезапно обнаруживает у себя особую силу.

В продолжение войдёт 13 эпизодов — они будут выходить еженедельно по субботам в онлайн-сервисе Crunchyroll. Финал второго сезона состоится 29 марта.

Расписание выхода второго сезона аниме-сериала «Поднятие уровня в одиночку»