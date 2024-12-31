Дурачьё присоединился к составу Tundra Esports по «Доте»

Российский киберспортсмен Антон dyrachyo Шкредов укомплектовал состав Tundra Esports по Dota 2. Анонс состоялся в социальных сетях европейского клуба.

Россиянин в составе «тундры» займёт первую позицию. До этого роль керри в команде исполнял про-игрок Егор Nightfall Григоренко.

Состав Tundra Esports по Dota 2:

Антон dyrachyo Шкредов;

Божидар bzm Богданов;

Нета 33 Шапира;

Мартин Saksa Саздов;

Мэтью Whitemon Филмон;

Дэвид MoonMeander Тан (тренер).

С октября 2024 года Дурачьё был свободным агентом и практически не играл в Dota 2. До этого он представлял европейский клуб Gaimin Gladiators, в составе которого стал чемпионом множества тир-1 турниров, включая престижный чемпионат Riyadh Masters 2024.