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dyrachyo вошёл в состав Tundra Esports по Dota 2

Дурачьё присоединился к составу Tundra Esports по «Доте»
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Российский киберспортсмен Антон dyrachyo Шкредов укомплектовал состав Tundra Esports по Dota 2. Анонс состоялся в социальных сетях европейского клуба.

Россиянин в составе «тундры» займёт первую позицию. До этого роль керри в команде исполнял про-игрок Егор Nightfall Григоренко.

Состав Tundra Esports по Dota 2:

  • Антон dyrachyo Шкредов;
  • Божидар bzm Богданов;
  • Нета 33 Шапира;
  • Мартин Saksa Саздов;
  • Мэтью Whitemon Филмон;
  • Дэвид MoonMeander Тан (тренер).

С октября 2024 года Дурачьё был свободным агентом и практически не играл в Dota 2. До этого он представлял европейский клуб Gaimin Gladiators, в составе которого стал чемпионом множества тир-1 турниров, включая престижный чемпионат Riyadh Masters 2024.

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