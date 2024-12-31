Дурачьё присоединился к составу Tundra Esports по «Доте»
Российский киберспортсмен Антон dyrachyo Шкредов укомплектовал состав Tundra Esports по Dota 2. Анонс состоялся в социальных сетях европейского клуба.
Россиянин в составе «тундры» займёт первую позицию. До этого роль керри в команде исполнял про-игрок Егор Nightfall Григоренко.
Состав Tundra Esports по Dota 2:
- Антон dyrachyo Шкредов;
- Божидар bzm Богданов;
- Нета 33 Шапира;
- Мартин Saksa Саздов;
- Мэтью Whitemon Филмон;
- Дэвид MoonMeander Тан (тренер).
С октября 2024 года Дурачьё был свободным агентом и практически не играл в Dota 2. До этого он представлял европейский клуб Gaimin Gladiators, в составе которого стал чемпионом множества тир-1 турниров, включая престижный чемпионат Riyadh Masters 2024.
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