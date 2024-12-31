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Илон Маск поменял имя в соцсети X на Кекиуса Максимуса

Илон Маск поменял имя в соцсети X на Кекиуса Максимуса
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Предприниматель Илон Маск обновил свой аватар и сменил имя в соцсети X (ранее Twitter). Самый богатый человек в мире прозвал себя «Кекиусом Максимусом» (Kekius Maximus) — по аналогии с именами в Древнем Риме. На аватарку бизнесмен поставил нейросетевое изображение лягушонка Пепе с геймпадом DualShock 4 от консоли PlayStation 4.

Профиль Илона Маска в соцсети X

Профиль Илона Маска в соцсети X

Фото: X

Сам миллиардер пока не комментировал столь масштабные изменения в профиле. Интересно, что на ситуацию уже отреагировали некоторые криптовалюты. Например, курс токена 1000PEPE вырос сразу на 8% за сутки.

Ранее Илон Маск оказался в центре скандала в своей же соцсети. После горячих споров по поводу президентских выборов в США миллиардер случайно раскрыл свой же фейковый аккаунт, который он использовал для поддержания выгодной ему точки зрения. После этого бизнесмен опубликовал обращение к пользователям X, призвав их сфокусироваться на «позитивном контенте» на платформе.

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