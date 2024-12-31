Появились постеры с главными героями сериала «Министерство Всего Хорошего» от Okko

Онлайн-кинотеатр Okko представил персонажные постеры сериала «Министерство Всего Хорошего». На них изображены главные актёры шоу, премьера которого состоится уже 1 января.

Николай Фоменко

Фото: Okko

Маруся Фомина

Фото: Okko

Игорь Верник

Фото: Okko

Артур Бесчастный

Фото: Okko

«Министерство Всего Хорошего» расскажет о будущем, где за всеми помыслами людей внимательно следят две могущественные организации во Вселенной: «Министерство всего хорошего» и «Министерство всего плохого». К первым попадают самые добрые и хорошие желания, а ко вторым ― только самые злые. Сотрудники министерств днём и ночью обрабатывают запросы и стараются соблюдать вселенское равновесие. Но однажды странное и необдуманное желание случайной девушки запускает цепочку таинственных событий, которые ставят под угрозу будущее всех людей.

Главные роли в сериале исполнили Владислав Прохоров («Руки Вверх!»), Маруся Фомина («Папа»), Николай Фоменко («Федя»), Лиза Ищенко («Трасса»), Гоша Куценко («Балканский рубеж») и другие актёры. Режиссёром сериала выступил Александр Фомин («Молодой человек», «Восьмидесятые»).