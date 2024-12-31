«Вообще-то он не закрылся»: Иван Ургант — про «Вечернего Урганта»

Известный российский телеведущий Иван Ургант побывал гостем передачи «Опять не Гальцев» на YouTube-канале «Плюшки». Одной из главных тем юмористического шоу стало закрытие передачи «Вечерний Ургант», которая не появляется в эфире уже почти три года.

Как рассказал Иван Ургант, передача официально не закрыта, однако не стал делиться подробностями ситуации.

Вообще-то, вы знаете, честно говоря, «Вечерний Ургант» не закрылся.

Последний на данный момент выпуск передачи «Вечерний Ургант» с телеведущим вышел в эфир 21 февраля 2022 года. Спустя почти три года шоу так и не возобновилось — при этом Первый канал и сам Иван Ургант многократно отвергали все слухи о возможном закрытии комедийной передачи.

С 1 октября 2022 года в видоизменённых декорациях шоу снимается национальная лотерея «Мечталлион» с ведущим Дмитрием Хрусталёвым. Над программой работает оригинальная команда «Вечернего Урганта».