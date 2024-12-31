В Epic Games Store раздают экшен про восточные единоборства Sifu

31 декабря в Epic Games Store стартовала новая раздача. В этот раз в магазине дарят хардкорный экшен Sifu. Забрать игру себе на аккаунт в течение суток смогут все геймеры, включая владельцев российских аккаунтов.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sloclap.

Раздача Sifu в Epic Games Store продлится до 1 января 19:00 мск.

Sifu — хардкорный экшен про восточные единоборства от инди-студии Sloclap, поступивший в продажу 8 февраля 2022 года на ПК в Epic Games Store и на консолях PlayStation. Игра оказалась настолько сложной, что многие издания не смогли пройти её до конца. Позже разработчики прислушались к критике и добавили в проект уровни сложности.