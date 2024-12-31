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Malady переведён в запас L1GA TEAM по «Доте» — причиной стали разногласия в команде

Malady переведён в запас L1GA TEAM по «Доте» — причиной стали разногласия в команде
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Киберспортивная организация L1GA TEAM объявила об изменениях в составе по Dota 2. Анонс состоялся в социальных сетях клуба.

Как сообщается в анонсе, казахстанский киберспортсмен Арман Malady Оразбаев покинул активный ростер команды по Dota 2 и выставлен на трансфер спустя две недели после присоединения к L1GA TEAM. Представители организации отметили, что причиной для данного решения стали разногласия в коллективе.

Состав L1GA TEAM по «Доте» на данный момент:

  • Александр v1olent Пак;
  • Мирас Mirage` Мутанов;
  • Альберт Alberkaaa Черноиванов;
  • Александр queezy Липин;
  • TBA;
  • Александр Nofear Чурочкин (тренер).

Пока официально неизвестно, кто займёт место Malady в команде. Однако, по словам представителей L1GA TEAM, новый саппорт будет анонсирован совсем скоро.

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