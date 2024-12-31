Malady переведён в запас L1GA TEAM по «Доте» — причиной стали разногласия в команде
Киберспортивная организация L1GA TEAM объявила об изменениях в составе по Dota 2. Анонс состоялся в социальных сетях клуба.
Как сообщается в анонсе, казахстанский киберспортсмен Арман Malady Оразбаев покинул активный ростер команды по Dota 2 и выставлен на трансфер спустя две недели после присоединения к L1GA TEAM. Представители организации отметили, что причиной для данного решения стали разногласия в коллективе.
Состав L1GA TEAM по «Доте» на данный момент:
- Александр v1olent Пак;
- Мирас Mirage` Мутанов;
- Альберт Alberkaaa Черноиванов;
- Александр queezy Липин;
- TBA;
- Александр Nofear Чурочкин (тренер).
Пока официально неизвестно, кто займёт место Malady в команде. Однако, по словам представителей L1GA TEAM, новый саппорт будет анонсирован совсем скоро.
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