Malady переведён в запас L1GA TEAM по «Доте» — причиной стали разногласия в команде

Киберспортивная организация L1GA TEAM объявила об изменениях в составе по Dota 2. Анонс состоялся в социальных сетях клуба.

Как сообщается в анонсе, казахстанский киберспортсмен Арман Malady Оразбаев покинул активный ростер команды по Dota 2 и выставлен на трансфер спустя две недели после присоединения к L1GA TEAM. Представители организации отметили, что причиной для данного решения стали разногласия в коллективе.

Состав L1GA TEAM по «Доте» на данный момент:

Александр v1olent Пак;

Мирас Mirage` Мутанов;

Альберт Alberkaaa Черноиванов;

Александр queezy Липин;

TBA;

Александр Nofear Чурочкин (тренер).

Пока официально неизвестно, кто займёт место Malady в команде. Однако, по словам представителей L1GA TEAM, новый саппорт будет анонсирован совсем скоро.