В онлайн-кинотеатрах России вышел ремейк «Бриллиантовой руки» от ТНТ

31 декабря на телеканале ТНТ состоялась премьера «Небриллиантовой руки» — ремейка культовой комедии «Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая. Сначала картину показали по телевизору, после чего лента официально вышла в российских онлайн-кинотеатрах.

Ленту можно посмотреть на «Кинопоиске» и в Okko. Её продолжительность составляет около двух с половиной часов. Режиссёрами ремейка выступили Миша Семичев и Роман Ким, ранее вместе работавшие над картинами «Иван Васильевич меняет всё» и «СамоИрония судьбы». Главные роли сыграли Тимур Батрутдинов, Алексей Воробьёв и Максим Лагашкин.

События «Небриллиантовой руки» разворачиваются в вымышленном советском времени в наши дни. Семён Горбунков отправится в путешествие на круизном лайнере. Последний иностранный порт перед возвращением на родину – старый Дубай. Здесь герою контрабандисты наложат гипс, но не с бриллиантами, а с куда более ценными предметами – новыми смартфонами, фенами Dyson и другим «параллельным импортом».