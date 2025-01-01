В кинотеатрах России вышел фильм «Волшебник Изумрудного города: Дорога из жёлтого кирпича»

1 января в России состоялась премьера фильма «Волшебник Изумрудного города: Дорога из жёлтого кирпича». Картину по вселенной Александра Волкова можно посмотреть во всех кинотеатрах страны.

Видео доступно на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат Central Partnership.

«Волшебник Изумрудного города» рассказывает о девочке Элли и её псе Тотошке, которые оказываются в волшебной стране Жевунов. Для того чтобы выбраться оттуда, герои отправляются на поиски Волшебника в Изумрудный город.

Главные роли в картине исполнили Юрий Колокольников («Игра престолов»), Екатерина Червова, Светлана Ходченкова («Актрисы») и Евгений Чумак («Гром: Трудное детство»). Режиссёром ленты выступил Игорь Волошин, известный по сериалам «Ольга» и «Физрук». За сценарий отвечали Тимофей Декин («Кома») и Роман Непомнящий («Ёлки»).