Для Genshin Impact вышел апдейт 5.3 с тремя новыми героями и финалом главы Натлана

1 января для Gensin Impact вышло крупное обновление под версией 5.3. Оно уже доступно всем игрокам на ПК, консолях и мобильных платформах.

Видео доступно на YouTube-канале Genshin Impact. Права на видео принадлежат HoYoverse.

Так, вместе с выходом патча 5.3 в «Геншине» появилось три новых героя: пиро-архонт Мавуика, предсказательница Ситлали и повелевающая ветром Лань Янь. Первых двух персонажей можно будет получить с помощью молитвы событий только в первой половине патча.

Сюжетным ивентом обновления стала финальная часть главы Натлана — вместе с Мавуикой путешественнику предстоит закончить противостояние с Бездной. За прохождение игроки получат сразу 500 камней истока, а новые герои смогут открыть задания легенд, чтобы лучше раскрыть свои характер и особенности.

С полным списком изменений можно ознакомиться в нашем отдельном материале.