Netflix показал постер третьего сезона сериала «Игра в кальмара» — премьера в 2025 году

Онлайн-кинотеатр Netflix представил дебютный постер третьего сезона «Игры в кальмара». На нём изображены две куклы, которые по сюжету произведения используются в смертельных Играх.

Фото: Netflix

Вместе с постером в компании также подтвердили, что третий сезон станет большим финалом сериала и выйдет уже в 2025 году. Точную дату выхода назовут позже.

Второй сезон «Игры в кальмара» вышел 26 декабря — все семь эпизодов можно было посмотреть в один день. Сюжет продолжения рассказывает, как Сон Ки Хун в исполнении Ли Джон Джэ возвращается в игру на выживание, чтобы разоблачить её новых организаторов и положить конец человеческим смертям.