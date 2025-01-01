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Актёр озвучки G-Man намекнул на анонс новой части Half-Life в 2025 году

Актёр озвучки G-Man намекнул на анонс новой части Half-Life в 2025 году
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Майкл Шапиро, больше всего известный по озвучке G-Man в серии Half-Life, опубликовал новый пост у себя в соцсетях. Он выложил загадочный 30-секундный ролик, в котором поздравил пользователей с Новым годом в образе своего героя и намекнул на некие «неожиданные сюрпризы».

Видео доступно на YouTube-канале CxlciumMMIV. Права на видео принадлежат Майклу Шапиро.

После публикации Майкла Шапиро фанаты Half-Life восприняли ролик как анонс грядущей третьей части серии. На это намекают в том числе хэштеги, в которых упомянут сам персонаж и франшиза от Valve. Кроме того, это первая публикация Шапиро за четыре года — его предыдущий пост был посвящён Half-Life: Alyx.

Компания Valve, сам актёр и его представители пока не комментировали загадочный тизер.

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