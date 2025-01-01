«Волшебник Изумрудного города» поставил рекорд по ранним сборам в РФ, обойдя «Мстителей»

31 декабря сборы фильма «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича» превысили 316 млн рублей ещё до выхода в прокате. Это произошло ровно за сутки до премьеры фильма в кинотеатрах страны. Об этом сообщает «Кинопоиск» со ссылкой на данные ЕАИС.

Таким образом, новый «Волшебник Изумрудного города» установил абсолютный рекорд российского кинопроката по предварительным сборам. Ранее рекорд удерживал супергеройский фильм «Мстители: Финал», который заработал в 2019 году около 310 млн рублей ещё до выхода в прокат. Среди российских картин лучший результат ранее доставался «Холопу 2», который собрал 189 млн рублей.

Сейчас сборы «Волшебника Изумрудного города» уже превышают 400 млн рублей. У картины по вселенной Александра Волкова есть шанс стать одной из самых кассовых лент в истории российского проката.