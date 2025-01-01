Состав FaZe Clan по CS2 покинул ropz — он может перейти в Team Vitality

Эстонский киберспортсмен Робин ropz Коль покинул состав FaZe Clan по Counter-Strike 2. Анонс состоялся в социальных сетях клуба.

Как сообщается в анонсе, организация прекратила сотрудничество с киберспортсменом. По слухам, ropz может перейти в Team Vitality. Кто заменит про-игрока в составе FaZe Clan, пока неизвестно.

Состав FaZe Clan по CS2:

Финн karrigan Андерсен;

Ховард rain Найгард;

Хельвийс broky Сауканц;

Давид frozen Чернянский;

TBD;

Филип NEO Кубски (тренер).

Робин ropz Коль представлял FaZe Clan с 3 января 2022 года. Последним турниром эстонца в составе команды под руководством Финна karrigan Андерсена стал престижный чемпионат Perfect World Shanghai Major 2024, где «фейзы» заняли второе место.