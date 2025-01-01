Состав FaZe Clan по CS2 покинул ropz — он может перейти в Team Vitality
Эстонский киберспортсмен Робин ropz Коль покинул состав FaZe Clan по Counter-Strike 2. Анонс состоялся в социальных сетях клуба.
Как сообщается в анонсе, организация прекратила сотрудничество с киберспортсменом. По слухам, ropz может перейти в Team Vitality. Кто заменит про-игрока в составе FaZe Clan, пока неизвестно.
Состав FaZe Clan по CS2:
- Финн karrigan Андерсен;
- Ховард rain Найгард;
- Хельвийс broky Сауканц;
- Давид frozen Чернянский;
- TBD;
- Филип NEO Кубски (тренер).
Робин ropz Коль представлял FaZe Clan с 3 января 2022 года. Последним турниром эстонца в составе команды под руководством Финна karrigan Андерсена стал престижный чемпионат Perfect World Shanghai Major 2024, где «фейзы» заняли второе место.
Материалы по теме
Комментарии