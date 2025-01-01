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Состав FaZe Clan по CS2 покинул ropz — он может перейти в Team Vitality

Состав FaZe Clan по CS2 покинул ropz — он может перейти в Team Vitality
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Эстонский киберспортсмен Робин ropz Коль покинул состав FaZe Clan по Counter-Strike 2. Анонс состоялся в социальных сетях клуба.

Как сообщается в анонсе, организация прекратила сотрудничество с киберспортсменом. По слухам, ropz может перейти в Team Vitality. Кто заменит про-игрока в составе FaZe Clan, пока неизвестно.

Состав FaZe Clan по CS2:

  • Финн karrigan Андерсен;
  • Ховард rain Найгард;
  • Хельвийс broky Сауканц;
  • Давид frozen Чернянский;
  • TBD;
  • Филип NEO Кубски (тренер).

Робин ropz Коль представлял FaZe Clan с 3 января 2022 года. Последним турниром эстонца в составе команды под руководством Финна karrigan Андерсена стал престижный чемпионат Perfect World Shanghai Major 2024, где «фейзы» заняли второе место.

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