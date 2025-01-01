Стартовал сериал «Министерство Всего Хорошего» от Okko — вышел первый эпизод

1 января состоялась премьера комедийного сериала «Министерство Всего Хорошего» — нового оригинального произведения онлайн-кинотеатра Okko. Для просмотра уже доступен первый эпизод, следующие серии будут выходить ежедневно вплоть до 8-го числа.

Видео доступно на YouTube-канале Онлайн-кинотеатр Okko. Права на видео принадлежат Okko.

«Министерство Всего Хорошего» рассказывает о будущем, где за всеми помыслами людей внимательно следят две могущественные организации во Вселенной: Министерство всего хорошего и Министерство всего плохого. К первым попадают самые добрые и хорошие желания, а ко вторым ― самые злые. Сотрудники министерств обрабатывают запросы и стараются соблюдать вселенское равновесие. Но однажды странное и необдуманное желание случайной девушки запускает цепочку таинственных событий, которые ставят под угрозу будущее всех людей.

Главные роли в сериале исполнили Владислав Прохоров («Руки Вверх!»), Маруся Фомина («Папа»), Николай Фоменко («Федя»), Лиза Ищенко («Трасса»), Гоша Куценко («Балканский рубеж») и другие актёры. Режиссёром сериала выступил Александр Фомин («Молодой человек», «Восьмидесятые»).