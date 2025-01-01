Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Россиянин Роберт Patsi Исянов перешёл в состав Aurora по CS2

Россиянин Роберт Patsi Исянов перешёл в состав Aurora по CS2
Комментарии

Российский киберспортсмен Роберт Patsi Исянов перешёл из состава PARIVISION по Counter-Strike 2 в Aurora Gaming. Анонс состоялся в социальных сетях бывшей команды Патси.

По итогам трансфера 21-летний про-игрок теперь будет представлять Aurora. До этого Роберт в течение года представлял PARIVISION, с которой отобрался на турнир Perfect World Shanghai Major 2024: European RMR B. Кто заменит Patsi в PV, пока неизвестно.

Состав PV по CS2:

  • Андрей BELCHONOKK Ясинский;
  • Артем ArtFr0st Харитонов;
  • Алексей Qikert Голубев;
  • Дастан dastan Акбаев (тренер).

Состав Aurora по CS2:

  • Евгений Norwi Ермолин;
  • Александр KENSI Гуркин;
  • Тимур clax Сабиров;
  • Глеб gr1ks Газин;
  • Роберт Patsi Исянов;
  • Андрей Xoma Мироненко (тренер).
Материалы по теме
23-летний Deko из состава Aurora по CS2 приостановил карьеру про-игрока
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android