Россиянин Роберт Patsi Исянов перешёл в состав Aurora по CS2
Российский киберспортсмен Роберт Patsi Исянов перешёл из состава PARIVISION по Counter-Strike 2 в Aurora Gaming. Анонс состоялся в социальных сетях бывшей команды Патси.
По итогам трансфера 21-летний про-игрок теперь будет представлять Aurora. До этого Роберт в течение года представлял PARIVISION, с которой отобрался на турнир Perfect World Shanghai Major 2024: European RMR B. Кто заменит Patsi в PV, пока неизвестно.
Состав PV по CS2:
- Андрей BELCHONOKK Ясинский;
- Артем ArtFr0st Харитонов;
- Алексей Qikert Голубев;
- Дастан dastan Акбаев (тренер).
Состав Aurora по CS2:
- Евгений Norwi Ермолин;
- Александр KENSI Гуркин;
- Тимур clax Сабиров;
- Глеб gr1ks Газин;
- Роберт Patsi Исянов;
- Андрей Xoma Мироненко (тренер).
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