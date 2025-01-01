Россиянин Роберт Patsi Исянов перешёл в состав Aurora по CS2

Российский киберспортсмен Роберт Patsi Исянов перешёл из состава PARIVISION по Counter-Strike 2 в Aurora Gaming. Анонс состоялся в социальных сетях бывшей команды Патси.

По итогам трансфера 21-летний про-игрок теперь будет представлять Aurora. До этого Роберт в течение года представлял PARIVISION, с которой отобрался на турнир Perfect World Shanghai Major 2024: European RMR B. Кто заменит Patsi в PV, пока неизвестно.

Состав PV по CS2:

Андрей BELCHONOKK Ясинский;

Артем ArtFr0st Харитонов;

Алексей Qikert Голубев;

Дастан dastan Акбаев (тренер).

Состав Aurora по CS2:

Евгений Norwi Ермолин;

Александр KENSI Гуркин;

Тимур clax Сабиров;

Глеб gr1ks Газин;

Роберт Patsi Исянов;

Андрей Xoma Мироненко (тренер).