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В кинотеатрах России вышел фильм «Финист. Первый богатырь»

В кинотеатрах России вышел фильм «Финист. Первый богатырь»
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1 января в России состоялась премьера фэнтезийного фильма «Финист. Первый богатырь». Четвёртый фильм во франшизе «Последний богатырь» уже можно посмотреть во всех кинотеатрах страны.

Видео доступно во VK-группе «Кинопоиск». Права на видео принадлежат Start.

«Финист. Первый богатырь» рассказывает историю самого удалого богатыря Белогорья, который отправится за новыми свершениями в непростое путешествие, которое приведёт его в восточные земли. Вместе с ним в путь отправятся молодая Баба-яга и помощник Мелеха — они докажут богатырю, что один в поле не воин.

Главные роли в будущей картине исполнили Кирилл Зайцев («Серебряные коньки»), Юлия Пересильд («Вызов»), Елена Яковлева («Поехавшая») и другие актёры. Режиссёром фильма выступил Дмитрий Дьяченко, известный по «Чебурашке».

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