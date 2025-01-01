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Егор RESPECT Прокурат перешёл в состав L1GA TEAM по «Доте» на правах аренды

Егор RESPECT Прокурат перешёл в состав L1GA TEAM по «Доте» на правах аренды
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Белорусский киберспортсмен Егор RESPECT Прокурат из 1win Team присоединился к составу L1GA TEAM по Dota 2 на условиях аренды. Анонс состоялся в социальных сетях киберспортивных организаций.

Как сообщается в анонсе, Респект выступит на ближайших соревнованиях по «Доте» в составе L1. Игрок пятой позиции перешёл в новый коллектив на правах аренды и заменил в ростере Армана Malady Озарбаева.

Состав L1 по «Доте»:

  • Александр v1olent Пак;
  • Мирас Mirage` Мутанов;
  • Альберт Alberkaaa Черноиванов;
  • Александр queezy Липин;
  • Егор RESPECT Прокурат;
  • Александр Nofear Чурочкин (тренер).

В 2024 году RESPECT представлял состав 1win Team, с которым выступил на таких чемпионатах, как Elite League Season 2 и The International 2024. В конце декабря 2024 года Прокурат был переведён в инактив российской команды.

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