Егор RESPECT Прокурат перешёл в состав L1GA TEAM по «Доте» на правах аренды

Белорусский киберспортсмен Егор RESPECT Прокурат из 1win Team присоединился к составу L1GA TEAM по Dota 2 на условиях аренды. Анонс состоялся в социальных сетях киберспортивных организаций.

Как сообщается в анонсе, Респект выступит на ближайших соревнованиях по «Доте» в составе L1. Игрок пятой позиции перешёл в новый коллектив на правах аренды и заменил в ростере Армана Malady Озарбаева.

Состав L1 по «Доте»:

Александр v1olent Пак;

Мирас Mirage` Мутанов;

Альберт Alberkaaa Черноиванов;

Александр queezy Липин;

Егор RESPECT Прокурат;

Александр Nofear Чурочкин (тренер).

В 2024 году RESPECT представлял состав 1win Team, с которым выступил на таких чемпионатах, как Elite League Season 2 и The International 2024. В конце декабря 2024 года Прокурат был переведён в инактив российской команды.