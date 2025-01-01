Расписание выхода второго сезона сериала «Успешный» от Kion
Уже 1 января состоялась премьера второго сезона сериала «Успешный». Продолжение расскажет историю коуча-неудачника Саши, который изменил жизнь разочарованного во всём олигарха Калугина и стал любовником его жены Эллы.
Во второй сезон шоу войдёт 10 эпизодов — они будут выходить каждый день на протяжении новогодних праздников. Финал продолжения состоится 8 января.
Расписание выхода второго сезона сериала «Успешный»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|1 января
|2-я серия
|1 января
|3-я серия
|2 января
|4-я серия
|2 января
|5-я серия
|3 января
|6-я серия
|4 января
|7-я серия
|5 января
|8-я серия
|6 января
|9-я серия
|7 января
|10-я серия
|8 января
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