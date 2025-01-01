Расписание выхода второго сезона сериала «Успешный» от Kion

Уже 1 января состоялась премьера второго сезона сериала «Успешный». Продолжение расскажет историю коуча-неудачника Саши, который изменил жизнь разочарованного во всём олигарха Калугина и стал любовником его жены Эллы.

Во второй сезон шоу войдёт 10 эпизодов — они будут выходить каждый день на протяжении новогодних праздников. Финал продолжения состоится 8 января.

Расписание выхода второго сезона сериала «Успешный»