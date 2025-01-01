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Сериал Успешный от Кион, 2-й сезон (2025): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода второго сезона сериала «Успешный» от Kion
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Уже 1 января состоялась премьера второго сезона сериала «Успешный». Продолжение расскажет историю коуча-неудачника Саши, который изменил жизнь разочарованного во всём олигарха Калугина и стал любовником его жены Эллы.

Во второй сезон шоу войдёт 10 эпизодов — они будут выходить каждый день на протяжении новогодних праздников. Финал продолжения состоится 8 января.

Расписание выхода второго сезона сериала «Успешный»

ЭпизодДата выхода
1-я серия1 января
2-я серия1 января
3-я серия2 января
4-я серия2 января
5-я серия3 января
6-я серия4 января
7-я серия5 января
8-я серия6 января
9-я серия7 января
10-я серия8 января
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