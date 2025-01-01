Второй сезон «Игры в кальмара» показал лучший старт в истории сериалов Netflix

Онлайн-кинотеатр Netflix поделился успехами второго сезона сериала «Игра в кальмара». Продолжение корейского хита собрало 68 млн просмотров всего за четыре дня после выхода, который состоялся 26 декабря.

Таким образом, второй сезон «Игры в кальмара» установил абсолютный рекорд для Netflix. Шоу показало лучший старт в истории стриминга — раньше рекорд принадлежал первому сезону «Уэнсдей», который стартовал в 2022 году с 50 млн просмотров.

Сейчас второй сезон «Игры в кальмара» уже входит в топ-7 самых популярных иностранных шоу Netflix, лидируя в 91 стране по всему миру. Интересно, что первую строчку в этом рейтинге занимает первый сезон шоу, который собрал 265 млн просмотров за первый месяц.