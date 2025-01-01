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Фильм ужасов «Носферату» получит режиссёрскую версию с новыми сценами

Фильм ужасов «Носферату» получит режиссёрскую версию с новыми сценами
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26 декабря состоялась премьера фильма ужасов «Носферату» — новой картины от режиссёра «Ведьмы» и «Маяка». Лента рассказывает историю девушки, которую преследуют призраки. Однажды в неё влюбляется таинственный вампир, что становится причиной «невыразимых ужасов».

Прямо перед новым годом постановщик ленты Роберт Эггерс анонсировал подарок для всех фанатов ленты. Вместе с выходом физической копии хоррора зрителей ждёт расширенная версия картины с дополнительными сценами. Что за эпизоды войдут в режиссёрский монтаж и когда он выйдет, неизвестно.

Тем временем общие сборы «Носферату» уже превысили отметку в $ 43 млн. В ближайшие недели лента с Лили-Роуз Депп в главной роли станет самой кассовой лентой в карьере постановщика.

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