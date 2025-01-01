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Лучшие фильмы 2024 на IMDb — Дюна 2, Дикий робот, Бруталист, Злая, Анора и другие

«Дюна 2» стала лучшим фильмом 2024 года на IMDb
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Самый популярный сайт о кино IMDb опубликовал список из 10 лучших фильмов 2024 года. В топ вошли ленты, оценки которым выставляли исключительно пользователи.

Так, лучшим фильмом 2024 года по версии зрителей стала «Дюна 2» Дени Вильнёва — лента получила среднюю оценку в 8,5 балла из 10. На втором месте оказался мультфильм «Дикий робот» (8,2 балла) от студии Dreamworks, а замкнула тройку историческая драма «Бруталист» с Эдрианом Броуди — 8,1 балла.

В первую десятку также вошли «Анора», «Носферату» и «Граф Монте-Кристо».

10 лучших фильмов 2024 года по версии пользователей IMDb

  1. «Дюна 2» — 8,5/10
  2. «Дикий робот» — 8,2/10
  3. «Бруталист» — 8,1/10
  4. «Злая: Сказка о ведьме Запада» — 7,9/10
  5. «Анора» — 7,9/10
  6. «Носферату» — 7,8/10
  7. «Граф Монте-Кристо» — 7,7/10
  8. «Синг-Синг» — 7,7/10
  9. «Призрачный свет» — 7,6/10
  10. «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» — 7,5/10.
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