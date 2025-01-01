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«Дюна 2» стала лучшим фильмом 2024 года на IMDb

Самый популярный сайт о кино IMDb опубликовал список из 10 лучших фильмов 2024 года. В топ вошли ленты, оценки которым выставляли исключительно пользователи.

Так, лучшим фильмом 2024 года по версии зрителей стала «Дюна 2» Дени Вильнёва — лента получила среднюю оценку в 8,5 балла из 10. На втором месте оказался мультфильм «Дикий робот» (8,2 балла) от студии Dreamworks, а замкнула тройку историческая драма «Бруталист» с Эдрианом Броуди — 8,1 балла.

В первую десятку также вошли «Анора», «Носферату» и «Граф Монте-Кристо».

10 лучших фильмов 2024 года по версии пользователей IMDb