«Дюна 2» стала лучшим фильмом 2024 года на IMDb
Самый популярный сайт о кино IMDb опубликовал список из 10 лучших фильмов 2024 года. В топ вошли ленты, оценки которым выставляли исключительно пользователи.
Так, лучшим фильмом 2024 года по версии зрителей стала «Дюна 2» Дени Вильнёва — лента получила среднюю оценку в 8,5 балла из 10. На втором месте оказался мультфильм «Дикий робот» (8,2 балла) от студии Dreamworks, а замкнула тройку историческая драма «Бруталист» с Эдрианом Броуди — 8,1 балла.
В первую десятку также вошли «Анора», «Носферату» и «Граф Монте-Кристо».
10 лучших фильмов 2024 года по версии пользователей IMDb
- «Дюна 2» — 8,5/10
- «Дикий робот» — 8,2/10
- «Бруталист» — 8,1/10
- «Злая: Сказка о ведьме Запада» — 7,9/10
- «Анора» — 7,9/10
- «Носферату» — 7,8/10
- «Граф Монте-Кристо» — 7,7/10
- «Синг-Синг» — 7,7/10
- «Призрачный свет» — 7,6/10
- «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» — 7,5/10.
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