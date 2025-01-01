Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Epic Games Store раздают средневековую ролевую игру Kingdom Come: Deliverance

В Epic Games Store раздают средневековую ролевую игру Kingdom Come: Deliverance
Аудио-версия:
Комментарии

31 декабря в Epic Games Store стартовала новая раздача. В этот раз в магазине дарят средневековую ролевую игру Kingdom Come: Deliverance. Забрать RPG себе на аккаунт можно в течение суток, после этого стартует стандартная еженедельная раздача.

Видео доступно на YouTube-канале Deep Silver. Права на видео принадлежат Deep Silver.

Раздача Kingdom Come: Deliverance в Epic Games Store продлится до 2 января 19:00 мск. Забрать игру можно во всех регионах, кроме России и Беларуси.

Kingdom Come: Deliverance — реалистичная средневековая ролевая игра от чешской студии Warhorse и создателя «Мафии» Даниэля Вавры. События RPG разворачиваются в королевстве Богемия в 1403 году на фоне конфликта между королём Вацлавом IV и его братом Сигизмундом. Главным героем выступает сын кузнеца Индржих, который теряет родителей при налёте и поступает на службу к пану Радцигу Кобыле.

Материалы по теме
16 бесплатных игр Epic Games Store: магазин каждый день дарит подарки перед Новым годом
16 бесплатных игр Epic Games Store: магазин каждый день дарит подарки перед Новым годом
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android