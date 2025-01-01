В Epic Games Store раздают средневековую ролевую игру Kingdom Come: Deliverance

31 декабря в Epic Games Store стартовала новая раздача. В этот раз в магазине дарят средневековую ролевую игру Kingdom Come: Deliverance. Забрать RPG себе на аккаунт можно в течение суток, после этого стартует стандартная еженедельная раздача.

Видео доступно на YouTube-канале Deep Silver. Права на видео принадлежат Deep Silver.

Раздача Kingdom Come: Deliverance в Epic Games Store продлится до 2 января 19:00 мск. Забрать игру можно во всех регионах, кроме России и Беларуси.

Kingdom Come: Deliverance — реалистичная средневековая ролевая игра от чешской студии Warhorse и создателя «Мафии» Даниэля Вавры. События RPG разворачиваются в королевстве Богемия в 1403 году на фоне конфликта между королём Вацлавом IV и его братом Сигизмундом. Главным героем выступает сын кузнеца Индржих, который теряет родителей при налёте и поступает на службу к пану Радцигу Кобыле.