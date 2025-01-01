В январе в PS Plus раздадут «Отряд самоубийц», NFS: Hot Pursuit и The Stanley Parable

Компания Sony представила пополнение линейки игр в базовой подписке PS Plus Essential в январе 2025 года.

В этот раз в сервис добавят три проекта: аркадный гоночный симулятор Need for Speed Hot Pursuit Remastered, сетевой экшен Suicide Squad: Kill the Justice League («Отряд самоубийц: Конец Лиги справедливости») от авторов Batman Arkham и приключение-головоломку The Stanley Parable: Ultra Deluxe. Все три проекта можно будет забрать с 7 января по 3 февраля.

Фото: Sony

Какие игры раздадут в базовом PS Plus Essential в январе 2025 года

Need for Speed Hot Pursuit Remastered — переиздание знаменитой гонки от Electronic Arts, где гонщики соревнуются не только друг с другом, но и пытаются оторваться от полиции.

— переиздание знаменитой гонки от Electronic Arts, где гонщики соревнуются не только друг с другом, но и пытаются оторваться от полиции. Suicide Squad: Kill the Justice League — провальный экшен по «Отряду самоубийц», вышедший в феврале 2024 года.

— провальный экшен по «Отряду самоубийц», вышедший в феврале 2024 года. The Stanley Parable: Ultra Deluxe — переосмысление приключенческой головоломки со множеством концовок и необычным игровым процессом.