Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

HEROIC представила новых игроков команды по Dota 2

HEROIC представила новых игроков команды по Dota 2
Аудио-версия:
Комментарии

Киберспортивная организация HEROIC анонсировала обновлённый состав по Dota 2. Информация появилась в социальных сетях клуба.

К команде официально присоединился Юма Yuma Ланглет, который до этого представлял HEROIC в качестве замены на первой позиции в рамках топ-турнира BLAST Slam 1.

Кроме этого, коллектив обзавёлся новым оффлейнером. Седрика Davai Lama Декмина заменил Адриан Wisper Сеспедес Доблес, ранее представлявший OG.

Состав HEROIC по «Доте»:

  • Юма Yuma Ланглет;
  • Жоао 4nalog Габриэль Джаннини;
  • Адриан Wisper Сеспедес Доблес;
  • Элвис Scofield Де ла Круз Пенья;
  • Матеус KJ Сантос Джунгли Диниз;
  • Игор kaffs Фуртадо Гимарайнш Эстевао (тренер).

Ранее активный состав HEROIC по Dota 2 покинули такие игроки, как Дэвид Parker Нихо Флорес и Седрик Davai Lama Декмин.

Материалы по теме
Состав HEROIC по «Доте» лишился игрока
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android