HEROIC представила новых игроков команды по Dota 2

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Киберспортивная организация HEROIC анонсировала обновлённый состав по Dota 2. Информация появилась в социальных сетях клуба.

К команде официально присоединился Юма Yuma Ланглет, который до этого представлял HEROIC в качестве замены на первой позиции в рамках топ-турнира BLAST Slam 1.

Кроме этого, коллектив обзавёлся новым оффлейнером. Седрика Davai Lama Декмина заменил Адриан Wisper Сеспедес Доблес, ранее представлявший OG.

Состав HEROIC по «Доте»:

Юма Yuma Ланглет;

Жоао 4nalog Габриэль Джаннини;

Адриан Wisper Сеспедес Доблес;

Элвис Scofield Де ла Круз Пенья;

Матеус KJ Сантос Джунгли Диниз;

Игор kaffs Фуртадо Гимарайнш Эстевао (тренер).

Ранее активный состав HEROIC по Dota 2 покинули такие игроки, как Дэвид Parker Нихо Флорес и Седрик Davai Lama Декмин.