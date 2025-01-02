HEROIC представила новых игроков команды по Dota 2
Киберспортивная организация HEROIC анонсировала обновлённый состав по Dota 2. Информация появилась в социальных сетях клуба.
К команде официально присоединился Юма Yuma Ланглет, который до этого представлял HEROIC в качестве замены на первой позиции в рамках топ-турнира BLAST Slam 1.
Кроме этого, коллектив обзавёлся новым оффлейнером. Седрика Davai Lama Декмина заменил Адриан Wisper Сеспедес Доблес, ранее представлявший OG.
Состав HEROIC по «Доте»:
- Юма Yuma Ланглет;
- Жоао 4nalog Габриэль Джаннини;
- Адриан Wisper Сеспедес Доблес;
- Элвис Scofield Де ла Круз Пенья;
- Матеус KJ Сантос Джунгли Диниз;
- Игор kaffs Фуртадо Гимарайнш Эстевао (тренер).
Ранее активный состав HEROIC по Dota 2 покинули такие игроки, как Дэвид Parker Нихо Флорес и Седрик Davai Lama Декмин.
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