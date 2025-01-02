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Россиянин Xakoda покинул состав One Move по «Доте»

Россиянин Xakoda покинул состав One Move по «Доте»
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Российский про-игрок в Dota 2 Егор Xakoda Липартия стал свободным агентом. Информация об этом появилась в социальных сетях киберспортивного клуба One Move.

В анонсе One Move сказано, что игрок перешёл в статус свободного агента после завершения контракта с клубом. Киберспортсмен поделился своими планами:

Моё сотрудничество с One Move закончилось, поэтому теперь я являюсь свободным агентом. Пока что отдыхаю пару дней, а потом буду весь январь искать команду, играя параллельно «паблики».

Это второй уход Егора из данной организации. Впервые он присоединился к One Move в августе 2023 года, но уже через два месяца покинул команду. В январе 2024 года Xakoda вернулся в клуб, после чего дважды отправлялся в запас. Последние восемь месяцев киберспортсмен провёл в инактиве.

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