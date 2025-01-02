Состав Complexity Gaming по CS2 покинул игрок
Американский киберспортивный клуб Complexity Gaming лишился игрока по Counter-Strike 2. Анонс состоялся в социальных сетях организации.
25-летний про-игрок Рикки floppy Кэмери официально покинул клуб. Менее чем за месяц до этого американский киберспортсмен был переведён в запас команды по CS2. Кто заменит Флоппи в ростере Complexity, пока неизвестно.
Состав Complexity Gaming по CS2:
- Майкл Grim Винс;
- Джони JT Теодосиу;
- Хокон Hallzerk Фьярли;
- Джонатан EliGE Яблоновски;
- TBD;
- Тиан T.c Керцен (тренер).
Последним турниром для floppy в составе Complexity стал Perfect World Shanghai Major 2024, где команда заняла 17-19-е место.
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