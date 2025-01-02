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Состав Complexity Gaming по CS2 покинул игрок

Состав Complexity Gaming по CS2 покинул игрок
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Американский киберспортивный клуб Complexity Gaming лишился игрока по Counter-Strike 2. Анонс состоялся в социальных сетях организации.

25-летний про-игрок Рикки floppy Кэмери официально покинул клуб. Менее чем за месяц до этого американский киберспортсмен был переведён в запас команды по CS2. Кто заменит Флоппи в ростере Complexity, пока неизвестно.

Состав Complexity Gaming по CS2:

  • Майкл Grim Винс;
  • Джони JT Теодосиу;
  • Хокон Hallzerk Фьярли;
  • Джонатан EliGE Яблоновски;
  • TBD;
  • Тиан T.c Керцен (тренер).

Последним турниром для floppy в составе Complexity стал Perfect World Shanghai Major 2024, где команда заняла 17-19-е место.

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