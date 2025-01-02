Состав Complexity Gaming по CS2 покинул игрок

Американский киберспортивный клуб Complexity Gaming лишился игрока по Counter-Strike 2. Анонс состоялся в социальных сетях организации.

25-летний про-игрок Рикки floppy Кэмери официально покинул клуб. Менее чем за месяц до этого американский киберспортсмен был переведён в запас команды по CS2. Кто заменит Флоппи в ростере Complexity, пока неизвестно.

Состав Complexity Gaming по CS2:

Майкл Grim Винс;

Джони JT Теодосиу;

Хокон Hallzerk Фьярли;

Джонатан EliGE Яблоновски;

TBD;

Тиан T.c Керцен (тренер).

Последним турниром для floppy в составе Complexity стал Perfect World Shanghai Major 2024, где команда заняла 17-19-е место.