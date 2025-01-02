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Третий сезон сериала Игра в кальмара — возможная дата выхода, когда выйдет

Третий сезон «Игры в кальмара» может выйти уже 27 июня
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Корейский аккаунт Netflix опубликовал короткий тизер третьего сезона сериала «Игра в кальмара». Пользователи сразу же обратили внимание, что в описании к ролику была анонсирована дата выхода продолжения — 27 июня 2025 года.

Фото: Netflix

После того как на ситуацию обратили внимание мировые СМИ, описание к видео отредактировали и убрали упоминание даты релиза. Пока неясно, произошла утечка, или корейский отдел Netflix опубликовал неверную дату премьеры финального сезона «Игры в кальмара».

Если продолжение шоу всё же выйдет в конце июня, то между вторым и третьим сезонами сериала пройдёт всего полгода. Ранее в Netflix отмечали, что съёмки финала завершены и он не заставит себя долго ждать.

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