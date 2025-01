Рэпер Канье Уэст назвал The Last of Us 2 лучшей игрой в истории

Рэпер Канье Уэст опубликовал новый пост на своей странице в соцсетях. В нём знаменитый артист рассказал, что последние дни проводит очень много времени в The Last of Us Part 2 — продолжении культовой The Last of Us от студии Naughty Dog.

Канье Уэст отметил, что проходит вторую часть в режиме «Выживание +», где ресурсы строго ограничены, а противники убивают всего за несколько выстрелов. Рэпер заявил, что The Last of Us 2 — лучшая игра в истории с заметным отрывом от конкурентов. При этом он уточнил, что считает так абсолютно искреннее.

The Last of Us 2 в режиме «Выживание +» заставила меня провести весь день за игрой. Это лучшая игра в истории с бооооольшим отрывом. Это не спонсорский пост.

Фото: Соцсети Канье Уэста

The Last of Us 2 вышла летом 2020 года и получила высочайшие оценки от критиков. В январе 2024 года проект получил ремастер для консоли PlayStation 5, а уже в апреле игра также доберётся и до ПК.