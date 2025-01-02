Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сборы фильма «Финист. Первый богатырь» превысили 500 млн рублей

Сборы фильма «Финист. Первый богатырь» превысили 500 млн рублей
Комментарии

2 января сборы фильма «Финист. Первый богатырь» превысили отметку в 500 млн рублей. Для достижения этого результата новинке потребовался всего один день — прокат ленты стартовал 1-го числа.

Фото: ЕАИС

«Финист. Первый богатырь» рассказывает историю самого удалого богатыря Белогорья, который отправится за новыми свершениями в непростое путешествие — оно приведёт его в восточные земли. Вместе с ним в путь отправятся молодая Баба-яга и помощник Мелеха — они докажут богатырю, что один в поле не воин.

Главные роли в картине исполнили Кирилл Зайцев («Серебряные коньки»), Юлия Пересильд («Вызов»), Елена Яковлева («Поехавшая») и другие актёры. Режиссёром фильма выступил Дмитрий Дьяченко, известный по «Чебурашке».

Материалы по теме
Гарантированный кассовый хит: обзор «Финиста: Первый богатырь»
Гарантированный кассовый хит: обзор «Финиста: Первый богатырь»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android