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Бывшие игроки LGD вошли в состав Tidebound по «Доте»

Бывшие игроки LGD вошли в состав Tidebound по «Доте»
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Стал известен состав китайской Team Tidebound по Dota 2. Информация появилась на официальном сайте регистрации команд от Valve.

В ростер коллектива вошли опытные киберспортсмены, которые ранее представляли именитый китайский тег LGD Gaming. Кто будет тренировать команду, пока официально неизвестно. Однако, вероятно, эту роль на себя возьмёт бывший наставник LGD Чжан xiao8 Нин.

Состав Team Tidebound по «Доте»:

  • Гуо shiro Хуанань;
  • Чэн NothingToSay Цзинь Сян;
  • Чжан Bach Жуйда;
  • Лин planet Хао;
  • Чжан y Ипин.

Новый состав дебютирует в закрытых квалификациях Китая к топ-турниру PGL Wallachia Season 3 по Dota 2, которые начнутся 12 января.

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