Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел трейлер фантастической мелодрамы «Люби меня» с Кристен Стюарт

Вышел трейлер фантастической мелодрамы «Люби меня» с Кристен Стюарт
Комментарии

Кинокомпания Bleecker Street представила дебютный трейлер фильма «Люби меня». Премьера фантастической мелодрамы с Кристен Стюарт («Сумерки») состоится 24 января в мировых кинотеатрах.

Видео доступно на YouTube-канале Bleecker Street. Права на видео принадлежат Bleecker Street.

«Люби меня» — это фильм-эксперимент в двух форматах: анимационном и с живыми актёрами. События ленты разворачиваются в недалёком будущем, где человечество вымерло по неизвестной причине. Сюжет картины рассказывает о буе и спутнике, которые влюбляются друг в друга и с помощью интернета узнают, какой была жизнь на Земле раньше.

Главные роли в мелодраме исполнили Кристен Стюарт («Сумерки») и Стивен Ян («Грызня»).

Постер фильма «Люби меня»

Фото: Bleecker Street

Материалы по теме
Завораживающий хоррор и современная классика: обзор фильма «Носферату»
Завораживающий хоррор и современная классика: обзор фильма «Носферату»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android