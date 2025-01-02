Вышел трейлер фантастической мелодрамы «Люби меня» с Кристен Стюарт

Кинокомпания Bleecker Street представила дебютный трейлер фильма «Люби меня». Премьера фантастической мелодрамы с Кристен Стюарт («Сумерки») состоится 24 января в мировых кинотеатрах.

Видео доступно на YouTube-канале Bleecker Street. Права на видео принадлежат Bleecker Street.

«Люби меня» — это фильм-эксперимент в двух форматах: анимационном и с живыми актёрами. События ленты разворачиваются в недалёком будущем, где человечество вымерло по неизвестной причине. Сюжет картины рассказывает о буе и спутнике, которые влюбляются друг в друга и с помощью интернета узнают, какой была жизнь на Земле раньше.

Главные роли в мелодраме исполнили Кристен Стюарт («Сумерки») и Стивен Ян («Грызня»).

Постер фильма «Люби меня»